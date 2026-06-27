- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 364
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ завдала подвійного удару по одному з міст: "прилетіло" на АЗС, поранені люди
Постраждали двоє цивільних, пошкоджено автомобілі.
У Дергачах Харківської області російські війська двічі атакували АЗС 27 червня.
Про це пише Харківська обласна прокуратура.
За інформацією, перший удар стався близько 13:40. Пошкоджено паркан АЗС та автомобілі на території автотранспортного підприємства. Постраждалих не було.
Менш ніж за годину, орієнтовно о 14:30, ворог завдав повторного удару по іншій АЗС.
Поранення дістала 41-річна жінка, яка перебувала у своєму автомобілі. Гостру реакцію на стрес отримав 34-річний працівник заправки.
В прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів. Обставини події з’ясовуються.
Росія обстрілює мирні міста України — останні новини
Нагадаємо, в суботу, 27 червня, російська армія атакувала Суми. В обласному центрі сталися вибухи, є влучання.
Також російські окупанти у ніч проти 27 червня здійснили масований наліт дронами на Сумську область. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання у приватний сектор та об’єкти інфраструктури, є постраждалі та відключення світла.