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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
364
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1 хв

РФ завдала подвійного удару по одному з міст: "прилетіло" на АЗС, поранені люди

Постраждали двоє цивільних, пошкоджено автомобілі.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Обстріл

Обстріл / © Харківська обласна прокуратура

У Дергачах Харківської області російські війська двічі атакували АЗС 27 червня.

Про це пише Харківська обласна прокуратура.

За інформацією, перший удар стався близько 13:40. Пошкоджено паркан АЗС та автомобілі на території автотранспортного підприємства. Постраждалих не було.

Менш ніж за годину, орієнтовно о 14:30, ворог завдав повторного удару по іншій АЗС.

Обстріл Харківської області / © Харківська обласна прокуратура

Обстріл Харківської області / © Харківська обласна прокуратура

Поранення дістала 41-річна жінка, яка перебувала у своєму автомобілі. Гостру реакцію на стрес отримав 34-річний працівник заправки.

В прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів. Обставини події з’ясовуються.

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Нагадаємо, в суботу, 27 червня, російська армія атакувала Суми. В обласному центрі сталися вибухи, є влучання.

Також російські окупанти у ніч проти 27 червня здійснили масований наліт дронами на Сумську область. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання у приватний сектор та об’єкти інфраструктури, є постраждалі та відключення світла.

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Дата публікації
Кількість переглядів
364
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