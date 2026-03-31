РФ завдала понад тисячу ударів за добу: тиск ворога на одну з областей посилюється

Фронт / © ТСН

Реклама

Минулої доби російські війська здійснили масовану атаку по населених пунктах Запорізької області, встановивши тривожний антирекорд за кількістю ударів. Загалом під вогнем опинилися 43 населені пункти, по яких завдали 1121 удар.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Чим гатить РФ

За словами Федорова, ворог пріоритезував Запорізький напрямок для своїх атак. Найчастіше окупанти застосовують безпілотники — за добу було зафіксовано 853 дрони різних типів. Військові стверджують, що саме БпЛА нині становлять основну частину атак і сягають 60–70% від загальної кількості обстрілів. Залишок, 20-30%, припадає на артилерію.

Реклама

«Ворог майже безлімітно використовує свої засоби. На жаль, такі рідкісні для нас, як дрони на оптоволокні, він використовує у великій кількості. Сьогодні саме вони несуть одну з основних загроз для переднього краю», — зазначив посадовець.

Міська влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Війна в Україні — РФ масовано атакує мирні міста

Російські війська в ніч проти 31 березня здійснили масований удар по Полтавському району, внаслідок чого загинула одна людина. Поранено щонайменше чотирьох осіб, серед них двох дітей. Удар призвів до руйнування частини багатоповерхового будинку та пошкодження вікон і припаркованих авто. Також зафіксовано падіння ворожих БпЛА на двох інших локаціях, там постраждалих немає. На місці працюють рятувальники й аварійні служби для ліквідації наслідків атаки.

Також зранку 31 березня дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Одесі. Він уразив балкон квартири на третьому поверсі, пошкодивши фасад і вікна кількох поверхів. Внаслідок атаки постраждав 50‑річний чоловік, якому зараз надають медичну допомогу. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати.