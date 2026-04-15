ТСН у соціальних мережах

РФ завдала потрійного удару по обласному центру в Україні: спалахнула пожежа (фото)

Окупанти застосували тактику кількох ударів, цілячись у фахівців, які гасили пожежі.

Ірина Лаб'як
Ліквідація пожежі в Сумах після атки 15 квітня

Ліквідація пожежі в Сумах після атки 15 квітня / © ДСНС

Російські війська тричі за ніч проти 15 квітня атакували промислову зону Сум за допомогою дронів. Під час ліквідації вогню рятувальники опинилися під повторними ударами окупантів.

Про це повідомила ДСНС України.

Під час атаки на Суми ворожий безпілотник влучив у промислову зону, однак рятувальникам вдалося швидко локалізувати пожежу та не допустити її поширення.

Під час ліквідації загоряння ворог завдав повторного удару по місцю роботи надзвичайників.

Незважаючи на постійну небезпеку з повітря, всі осередки займання вдалося загасити.

Через кілька годин окупанти знову атакували ту саму локацію. Фахівці ДСНС повторно ліквідували пожежу.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Ліквідація пожежі в Сумах після атки 15 квітня / © ДСНС

Ліквідація пожежі в Сумах після атки 15 квітня / © ДСНС

Ліквідація пожежі в Сумах після атки 15 квітня / © ДСНС

Ліквідація пожежі в Сумах після атки 15 квітня / © ДСНС

Ліквідація пожежі в Сумах після атки 15 квітня / © ДСНС

Ліквідація пожежі в Сумах після атки 15 квітня / © ДСНС

Нагадємо, у ніч проти 15 квітня російські війська вдарили по центру Дніпра, пошкодивши дев’ятиповерхову новобудову та спричинивши масштабну пожежу в адміністративній будівлі, яку вогнеборці намагаються приборкати досі. За словами очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, на місці атаки працюють усі екстрені служби, а інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

