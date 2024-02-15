РФ завдала ракетного удару по Львову: що відомо про потерпілих

Сталося влучання в об'єкт інфраструктури у Львові.

Під час ракетної атаки по Львову зранку четверга, 15 лютого, постраждали три людини - це мешканці Наукової вулиці.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Під час вранішньої атаки по Львову постраждали дві людини. Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці", - наголосив голова області.

Згодом Козицький повідомив, що ще одного чоловіка, мешканця одного з пошкоджених будинків, з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували.

Козицький підтвердив інформацію мерії про те, що було зафіксоване влучання в об'єкт інфраструктури у Львові. На місці "прильоту" триває пожежа.

Крім того, у 16 житлових будинках на Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені припарковані поруч авто.

Нагадаємо, зранку четверга, 15 лютого, Росія вдарила ракетами по Львову під час повітряної тривоги. Сталося влучання в об'єкт інфраструктури.

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