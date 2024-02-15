РФ завдала ракетного удару по Львову: що відомо про потерпілих

Сталося влучання в об'єкт інфраструктури у Львові.
Під час ракетної атаки по Львову зранку четверга, 15 лютого, постраждали три людини - це мешканці Наукової вулиці.
Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Під час вранішньої атаки по Львову постраждали дві людини. Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці", - наголосив голова області.
Згодом Козицький повідомив, що ще одного чоловіка, мешканця одного з пошкоджених будинків, з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували.
Козицький підтвердив інформацію мерії про те, що було зафіксоване влучання в об'єкт інфраструктури у Львові. На місці "прильоту" триває пожежа.
Крім того, у 16 житлових будинках на Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені припарковані поруч авто.
Нагадаємо, зранку четверга, 15 лютого, Росія вдарила ракетами по Львову під час повітряної тривоги. Сталося влучання в об'єкт інфраструктури.