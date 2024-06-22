РФ завдала ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині

Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Про це заявив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Виникла пожежа.

На місці вже працюють вогнеборці.

Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило.

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Про масштаби руйнувань – згодом.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна відбилася від ракет та безпілотників та де пролунали вибухи.

Додамо, що раніше йшлося про те, що було зафіксовано зліт чотирьох бортів ТУ-95МС.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, Росія вперше скинула на Україну надважку бомбу ФАБ-3000, вразивши будівлю Нової Пошти у прифронтовому селищі Липці Харківської області.

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