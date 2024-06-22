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РФ завдала ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині

РФ завдала ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині

Унаслідок вибухів на Львівщині спалахнула пожежа / Фото: pixabay.com

Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Про це заявив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. 

Виникла пожежа.

На місці вже працюють вогнеборці.

Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило.

Про масштаби руйнувань – згодом.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна відбилася від ракет та безпілотників та де пролунали вибухи

Додамо, що раніше йшлося про те, що було зафіксовано зліт чотирьох бортів ТУ-95МС

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, Росія вперше скинула на Україну надважку бомбу ФАБ-3000, вразивши будівлю Нової Пошти у прифронтовому селищі Липці Харківської області.

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