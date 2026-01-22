РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу: багато постраждалих (фото)

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу / © ДСНС

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу 22 січня. Через атаку постраждали 11 людей і пошкоджений багатоквартирний будинок.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Спершу було відомо, що через ракетну атаку на Кривий Ріг постраждали п’ятеро людей.

Реклама

Серед постраждалих опинився півторарічний хлопчик, він зараз у стані середньої важкості. Дитина перебуває під наглядом лікарів, як і постраждалі 55-річний чоловік та 58-річна жінка. Ще двоє місцевих оговтуватимуться вдома.

Згодом кількість постраждалих зросла до 11-ти. Стало відомо, що серед них — троє дітей. Окрім півторарічного хлопчика, це дівчатка віком 8 і 10 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої важкості.

Через російський удар також був пошкоджений двоповерховий багатоквартирний будинок.

Інформація уточнюється.

Реклама

У ДСНС опублікували фото з наслідками атаки на Кривий Ріг. Наразі рятувальники обстежують територію та надають необхідну допомогу людям.

Наслідки атаки на Кривий Ріг 22 січня (10 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 21 січня російська армія атакувала Дніпропетровщину: у Кривому Розі ракетний удар пошкодив п’ять багатоквартирних і дев’ять приватних будинків, адмінбудівлю та автівки, а внаслідок влучання БпЛА у Синельниківському районі загинули чоловік жінка. Ще одна 53-річна мешканка була госпіталізована. У житловому секторі спалахнули пожежі та понівечено три приватні оселі.