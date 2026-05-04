РФ завдала ракетного удару по одній з областей України: є жертви, поранені, руйнування

Ракетний удар

Російські війська 4 травня завдали ракетного удару по місту Мерефа на Харківщині, поціливши у цивільну інфраструктуру. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, є постраждалі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Через ракетну атаку на Мерефу зазнала пошкоджень територія станції техобслуговування. Також повідомляється про пожежу в приватному будинку та автомобілі, окрім цього пошкоджено інші приватні та багатоквартирні житлові будинки, 4 магазини.

Наразі відомо, що внаслідок удару загинули троє людей. Ще восьмеро осіб дістали поранення, їм надається медична допомога.

Пожежу вже загасили. Ліквідація наслідків обстрілу триває. На місці удару працюють бригади екстреної допомоги та всі профільні служби.

Нагадаємо, 2 травня російські окупанти масовано атакували Харків ударними дронами, цілячись у цивільну інфраструктуру. Було зафіксовано влучання по АЗС у кількох районах, що спричинило пожежі. Також пошкоджено багатоповерхівку та офісну будівлю, де виявили нерозірваний «Шахед».

Експерт Сергій Куюн зауважив, що загарбники масовано атакують АЗС у Харкові та інших прифронтових містах, зокрема Сумах і Дніпрі, що свідчить про зміну пріоритетів ворога. Паралельні удари по заправках і нафтобазах підтверджують, що український нафтогазовий комплекс та паливна інфраструктура стали ключовими цілями противника.

