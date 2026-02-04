РФ завдала ракетних ударів по Харкову та передмістю: які наслідки

Ракета / © ТСН.ua

У ніч проти 4 лютого 2026 року російські війська завдали ракетних ударів по Харкову та прилеглих територіях. Зафіксовано два влучання — одне у найближчому передмісті, інше у Салтівському районі міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, у Салтівському районі внаслідок удару пошкоджено приватні житлові будинки. Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється.

На місця влучань направили екстрені та профільні служби. Фахівці обстежують території та ліквідовують наслідки атак.

Міська влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загроз.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія протягом шести годин масовано атакувала Харків та область ракетами, КАБами та дронами, серйозно пошкодивши місцеву ТЕЦ.