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РФ завдала смертельного удару по 12-поверхівці у Києві: щонайменше 2 загиблих, є поранені (фото)
В одній з пошкоджених квартир вогнеборці виявили тіла 2 загиблих людей.
У Деснянському районі Києва внаслідок удару БпЛА по багатоповерхівці загинуло двоє осіб.
Про це повідомили в ДСНС.
Як повідомили надзвичайники, в одній з пошкоджених квартир вогнеборці виявили тіла двох загиблих людей
Раніше повідомлялося, що внаслідок удару російського БпЛА по багатоповерхівці у Деснянському районі постраждали четверо осіб, серед них двоє дітей.
БПЛА влучив у житлову дванадцятиповерхівку на рівні 10 поверху. Пожежа поширилася на верхні поверхи, конструкції будинку частково зруйновано.
«Рятувальникам вдалося врятувати 22 особи, зокрема 8 дітей. На жаль, 4 людини постраждали, серед яких двоє дітей. Їх передали медикам», — зазначили у ДСНС.