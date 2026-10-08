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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3553
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1 хв

РФ завдала смертельного удару по 12-поверхівці у Києві: щонайменше 2 загиблих, є поранені (фото)

В одній з пошкоджених квартир вогнеборці виявили тіла 2 загиблих людей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Рятувальники

Рятувальники / © ГУ ДСНС у Києві

У Деснянському районі Києва внаслідок удару БпЛА по багатоповерхівці загинуло двоє осіб.

Про це повідомили в ДСНС.

Як повідомили надзвичайники, в одній з пошкоджених квартир вогнеборці виявили тіла двох загиблих людей

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару російського БпЛА по багатоповерхівці у Деснянському районі постраждали четверо осіб, серед них двоє дітей.

Атака російських дронів на Київ / © ДСНС

Атака російських дронів на Київ / © ДСНС

БПЛА влучив у житлову дванадцятиповерхівку на рівні 10 поверху. Пожежа поширилася на верхні поверхи, конструкції будинку частково зруйновано.

«Рятувальникам вдалося врятувати 22 особи, зокрема 8 дітей. На жаль, 4 людини постраждали, серед яких двоє дітей. Їх передали медикам», — зазначили у ДСНС.

Атака російських дронів на Київ / © ДСНС

Атака російських дронів на Київ / © ДСНС

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