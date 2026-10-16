РФ завдала смертельного удару по великому обласному центру: "прильоти" у 2 районах, загинули люди

Окупанти вдарили по Харкову / © Олег Синєгубов

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Сьогодні вранці, 16 жовтня, російські окупанти атакували Харків. Внаслідок атаки щонайменше троє людей загинули, багато постраждалих.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Йдеться про Шевченківський район, там вже 13 постраждалих. Усі екстрені служби працюють на місці атаки. Також ворог вдарив дроном по Індустріальному району. На місці сталася пожежа.

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Атаки РФ по Украні — останні новини

У ніч проти 16 жовтня росіяни вкотре масовано атакували Україну.

Волинську область атакували близько 20 реактивних «Шахедів», є руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Внаслідок цього станом на восьму ранку без електропостачання 370 тисяч абонентів.

В Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка.

Рівне - є враження цивільної інфраструктури, зокрема житлової. Наразі 7 людей звернулися за допомогою до лікарів.

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