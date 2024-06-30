РФ завдала ударів по центру Харкову КАБами, серед постраждалих – немовля, є загиблі

Унаслідок влучання КАБ у Харкові щонайменше одна людина загинула.

У неділю, 30 червня, російські окупанти знову атакували Харків руйнівними КАБАМИ.

До восьми людей збільшилася кількість постраждалих у Харкові, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Крім того, є інформація про одного загиблого. Обстеження місця прильоту триває.

Голова ОВА Синєгубов додав, що пожежу на місці прильоту вдалося локалізувати.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни вперше скинули на Харків новітню бомбу.

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