Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ завдала ударів по центру Харкову КАБами, серед постраждалих – немовля, є загиблі

РФ завдала ударів по центру Харкову КАБами, серед постраждалих – немовля, є загиблі

Наслідки удару по Харкову 30 червня / Фото t.me/kharkiv_1654

Унаслідок влучання КАБ у Харкові щонайменше одна людина загинула.

У неділю, 30 червня, російські окупанти знову атакували Харків руйнівними КАБАМИ. 

До восьми людей збільшилася кількість постраждалих у Харкові, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Крім того, є інформація про одного загиблого. Обстеження місця прильоту триває.

Голова ОВА Синєгубов додав, що пожежу на місці прильоту вдалося локалізувати.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни вперше скинули на Харків новітню бомбу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація