РФ завдала удару по котельній одного з обласних центрів: школи йдуть на «дистанційку», садочки перегруповують

Житомир під ударом по теплу: як працюватимуть школи, садки та лікарні після нічного обстрілу / © Pexels

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У Житомирі школи, у яких через російський удар по котельні увечері 7 листопада відсутнє опалення, перейдуть на дистанційне навчання.

Про це повідомила Житомирська міська рада.

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У міськраді попередили, що школи, у яких немає опалення, перейдуть на дистанційне навчання. Про це батьків повідомлять адміністрації закладів через шкільні чати.

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Дитячі садочки, де наразі немає опалення, переведуть дітей до інших закладів дошкільної освіти. Про це батьків також поінформують дирекції закладів через батьківські чати.

Заклади охорони здоров’я

Міські лікарні та поліклініки Житомира працюють. Тож лікувальний процес не переривається.

«Наразі тепловики докладають усіх зусиль, щоб відновити роботу котельні та повернути тепло в будинки й заклади міста. Бригади працюють у посиленому режимі», — запевняє місцева влада.

Нагадаємо, від вечора 7 листопада армія РФ завдала низки ударів по об’єктах тепло- й енергопостачання на Житомирщині. Житомирська міська рада повідомила, що напередодні російська атака пошкодила одну з міських котелень.

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