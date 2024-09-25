РФ завдала удару по Краматорську: двоє загиблих і два десятки поранених (фото)

Росіяни поцілили в центр міста. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамниці та автомобілі.
Сьогодні вдень, 25 вересня, російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ Донецької області.
Про це повідомили начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко і голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, росіяни поцілили в центр міста. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамниці та автомобілі. На місці працюють всі відповідальні служби.
Станом на 17:30 відомо про 2 загиблих у Краматорську. Ще 15 людей поранено. Серед поранених — троє дітей.
Згодом у коментарі Суспільному Донбас начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко уточнив, що кількість поранених збільшилася до 21.
Раніше експерт і військовий Олександр Карп’юк попередив про можливу втрату Донбасу.
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