РФ завдала удару по Кривому Рогу: є загиблий та поранені (фото)

На жаль, внаслідок атаки одна людина загинула. Ще п'ятеро поранені.

У ніч проти 23 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Внаслідок атаки є загиблий та травмовані.

Про це передає пресслужби ДСНС та Дніпропетровської ОВА.

Поранення отримали чотири жінки та чоловік. У лікарні залишаються троє людей. Одна з пацієнток у тяжкому стані в реанімації. Ще один чоловік помер у лікарні.

За попередніми даними, пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, об'єкт цивільної інфраструктури, пансіонат для людей похилого віку, церква, соціальні та промислові будівлі, АЗС, автомобілі.

Раніше у ДСНС показали фото наслідків атаки безпілотників по Києву.

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