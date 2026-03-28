РФ завдала удару по Одещині: який важливий об'єкт атакував ворог

РФ обстріляла Одесу

Реклама

Уночі, 28 березня, армія Росії завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Зранку ворог також завдав ударів по портовій інфраструктурі. В одному з портів внаслідок атаки безпілотником пошкоджена зернова галерея та порожній резервуар. Інформація про постраждалих не надходила», — зазначив він.

Реклама

Вранці ворог завдав удару по інфраструктурі одного з портів Великої Одеси.

«Зафіксовано кілька влучань на території підприємства та суміжного термінала. Внаслідок обстрілу пошкоджено елементи причальної інфраструктури, а також одну з технічних ємностей.Постраждалих немає», — уточнили в АМПУ.

На місці працюють підрозділи ДСНС, відповідні служби порту та інші екстрені служби — триває ліквідація наслідків та оцінка пошкоджень. Порт продовжує роботу з урахуванням поточної безпекової ситуації.

Атака по Одесі 28 березня — останні новини

У ніч проти 28 березня РФ знову масово атакувала Одесу. За допомогою безпілотників агресор атакував інфраструктуру міста. За останніми даними, двоє загиблих та понад 11 постраждалих.

Реклама

У Приморському районі зафіксовано попадання до даху будівлі пологового будинку. Внаслідок атаки частково зруйновано перекриття між четвертим та п’ятим поверхами багатоповерхового будинку. Вибуховою хвилею вибито вікна у житлових будинках у різних частинах району, що призвело до додаткових пошкоджень.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку. Глава держави наголосив, що обстріл не мав жодного військового сенсу і був спрямований проти цивільного населення.