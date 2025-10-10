РФ завдала вночі комбінованого удару: Ігнат назвав нову особливість атаки

Атака на Київ. / © Getty Images

Вночі 10 жовтня Росія здійснила комбінований масований удар по різних регіонах України. Під прицілом безпілотників та різних типів ракет, зокрема “Кинджалів” опинилися об’єкти енергетичної та газовидобувної інфраструктури.

Про це заявив керівник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

З його слів, російська атака цієї ночі була більш розосереджена - не по одній визначеній області, а, постраждали різні регіони країни.

"Особливість цього удару - це застосування великої кількості балістичних ракет. Окрім двох аеробалістичних "Кинджалів", було застосовано 14 одразу балістичних ракет - "Іскандер-М" або KN-23", - пояснив Ігнат.

Балістика атакувала з різних напрямків. Її ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури.

“Сьогодні, власне, по енергетичній галузі ворог завдавав такий акцентований удар", - наголосив представник Повітряних сил.

З його слів, під час сьогоднішньої атаки був перехоплений один з "Кинжалів" та чотири балістичні ракети. Ігнат також наголосив, що Patriot - це потужна система, яка справді може збивати балістику. Втім, у неї є обмеження, адже по балістичній траєкторії її ефективний радіус відносно невеликий, приблизно кілька десятків кілометрів.

Само тому, пояснив Юрій Ігнат, щоб надійно закрити всю територію України, потрібна велика кількість таких систем. Інакше під час масованих атаках, коли летить багато балістики з різних напрямків, перехоплення не завжди вдається забезпечити у повному обсязі.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ у своєму звіті повідомили, що вночі РФ вдарила "Кинджалами", дронами і різними ракетами. Загалом російські війська застосували 497 засобів повітряного нападу. За даними військових, сталися прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що "головна мішень" російських ударів протягом цієї ночі - це енергетична інфраструктура. Зокрема, було атаковано теплоелектростанції ДТЕК. Частина Києва залишилася без світла. Через “прильоти” у низці регіонів застосували графіки відключення електроенергії.