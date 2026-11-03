РФ завдає одну з наймасштабніших атак на енергетику Україну: деталі від Укренерго

Триває одна з наймасштабніших атак на енергетику України

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Російські війська від ночі атакують енергетичну інфраструктуру України. Через масовані удари ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася, у низці регіонів, зокрема в Києві, запровадили аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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Зазначається, що лише протягом минулої доби РФ понад 20 разів цілеспрямовано атакувала енергооб’єкти. Ворог застосував безпрецедентну кількість засобів ураження, що призвело до значних пошкоджень енергетичної інфраструктури.

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«Внаслідок атак станом на цю годину у низці регіонів України, зокрема у Києві, вимушено застосовуються аварійні відключення електроенергії», — попередили в «Укренерго».

У компанії запевнили, що тисячі їхніх працівників усувають наслідки атак та відновлюють електропостачання. В першу чергу будуть заживлюватись обʼєкти критичної інфраструктури.

«Усі служби працюють у постійній координації, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути світло. Про зміну ситуації будемо інформувати додатково», — запевнили в «Укренерго».

Карта повітряних тривог в Україні на момент публікації новини

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Дніпра та Криворізького району. Зранку на Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення світла.

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Також через російські обстріли вранці 3 листопада у Києві та Київській запроваджували екстрені відключення світла, під час яких графіки не діють.

Крім того, ми писали, що РФ вночі і зранку вдарила по будинках, медзакладах і ТЕЦ у Дніпрі. Внаслідок атаки є загиблі.

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