РФ збільшила свої війська: Зеленський назвав, що може стримати наступ окупантів

Президент визнав, що Україні не вистачало сил на Сході, тому РФ мала певні успіхи на Авдіївському (Покровському) напрямку.

Українські захисники зможуть зупинити російський наступ на сході у разі збільшення поставок озброєння.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу з очільницею Європейського парламенту Робертою Мецолою в Києві.

Зеленський нагадав, що через 79 років після розгрому нацизму, Європа знову стала місцем битви – битви, яка вирішує долю не лише України, але й інших народів.

"У цій битві життя має перемогти. Життя має перемогти російські "ФАБи" й "КАБи", російські ракети, російські штурми й ненависть, які ламають життя мільйонів українців і бачать своєю мішенню життя мільйонів європейців", – сказав глава держави.

На питання журналіста, чи має шанс Україна виграти у війні, Зеленський відповів, що у нас немає іншого вибору.

"Ми повинні захистити себе. Путін не збирається зупинятися. Він перебуває в інформаційному акваріумі. В нього відчуття, що Захід можна розколоти. І інколи деякі представники західних країн підтверджують це – санкції не такі потужні, росіяни знаходять шляхи, як їх обходити. Путіна треба зупинити обов'язково, бо він піде далі", – певен президент.

Як можна зупинити РФ

Зеленський наголосив, що перемоги на полі бою замало, адже РФ – велика країна з великими ресурсами, яка зовсім не шкодує своїх людей і кидає їх на м'ясо.

Він нагадав, що Україна бореться не лише за себе, але й за всю Європу. Тому закликає перемогти Путіна "політично".

Проблема з постачанням зборої

Президент визнав, що Україні не вистачало сил на Сході, тому РФ мала певні успіхи на Авдіївському (Покровському) напрямку.

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"Там дійсно складна ситуація. Вже не перший день. При збільшенні постачання зброї ми зможемо зупинити їх на сході. Там зараз у них ініціатива. Це не секрет. Нам потрібно їх зупинити, забрати ініціативу у свої руки. Це можна тільки коли в руках є щось міцне", – заявив Зеленський.

Глава держави запевнив, що командування розуміє назви й кількість всього, що потрібно військовим. Є розуміння того, скільки військових треба вивезти на ротацію, аби дати їм відпочити. Ротації продовжуються, плани щодо них є.

"Але окрім цих сильних бригад, які виводяться, повинні заходити укомплектовані бригади. Не просто сильні хлопці, а сильні хлопці не з голими руками. Механізовані бригади, потужні бригади", – пояснив Зеленський.

За його словами, поставки Україні є, втім, це не ті обсяги, за які голосували. На думку президента, як тільки Сили оборони отримають ці поставки – вони зупинять ініціативу Росії на сході.

"Безумовно, користуючись цим моментом, вони (окупанти, - ред.) збільшили свої війська на півночі, на сході, безумовно всюди. Не тільки Донбас, але і Харківський регіон, Сумський регіон. Вони всюди щось збільшують. Також бачимо війська, які можуть бути на тому, чи іншому напрямку. Якщо говорити без різних деталей, головне, що ми знаємо, бачимо кількість й знаємо, що в них не все так дуже добре, як вони вважали", – підсумував президент.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що Ірландія підтвердила участь у Саміті миру.

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