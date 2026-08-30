РФ збільшила кількість реактивних "Шахедів" і запускає їх одразу з конвеєра— Флеш

Уламки "Шахеда" / © Getty Images

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Російські окупаційні війська атакують Україну реактивними безпілотниками одразу після їх виготовлення, тобто фактично «з заводу».

Про це повідомив радник президента України з технологічних питань Сергій (Флеш) Бескрестнов.

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«Реактивні „Шахеди“ запускаються по Україні практично просто з заводу», — зазначив він.

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Флеш також вказав на суттєве зростання кількості реактивних «Шахедів». З його слів, якщо минулого місяця Україну атакували близько 1500 таких дронів, то цього — вже понад 2500.

Раніше авіаексперт Валерій Романенко повідомив, що Росія дедалі активніше застосовує проти України реактивні безпілотники, які через високу швидкість складніше перехоплювати традиційними засобами ППО. Статистика останніх нальотів демонструє високу інтенсивність повітряного терору, проте оборонці ефективно нейтралізують загрозу.

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