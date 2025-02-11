РФ здійснила комбінований удар по Україні: скільки цілей вдалось збити, де є влучання

Наразі уточнюються дані щодо знищення ракет.
Вночі проти 11 лютого російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування та безпілотниками. Росіяни випустили до 19 ракет і 124 БпЛА Shahed, а також дронів-імітаторів інших типів. ППО збила 55 дронів.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що ракетами Росіяни атакували об’єкти газодобувної промисловості на Полтавщині — загалом до 19-ти крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Інформація щодо типів та результатів бойової роботи уточнюється.
Зазначається, що підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Окрім того, 64 безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.
Внаслідок російської атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.
Зазначається, що вночі армія РФ запускала дрони із напрямків Міллерово, Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська.
Як повідомлялося, військовий експерт Олег Жданов попередив про масований удар РФ. За даними моніторингових каналів, на аеродромі "Оленья" споряджені ракетами та готові до застосування щонайменше дев’ять бортів бомбардувальників Ту-95МС.