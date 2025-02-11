РФ здійснила комбінований удар по Україні: скільки цілей вдалось збити, де є влучання

Вночі проти 11 лютого російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування та безпілотниками. Росіяни випустили до 19 ракет і 124 БпЛА Shahed, а також дронів-імітаторів інших типів. ППО збила 55 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ракетами Росіяни атакували об’єкти газодобувної промисловості на Полтавщині — загалом до 19-ти крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Інформація щодо типів та результатів бойової роботи уточнюється.

Зазначається, що підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Окрім того, 64 безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

Внаслідок російської атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

Зазначається, що вночі армія РФ запускала дрони із напрямків Міллерово, Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська.

Як повідомлялося, військовий експерт Олег Жданов попередив про масований удар РФ. За даними моніторингових каналів, на аеродромі "Оленья" споряджені ракетами та готові до застосування щонайменше дев’ять бортів бомбардувальників Ту-95МС.

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