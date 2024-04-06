РФ здійснила нетипову атаку на Херсонщину: Гуменюк розповіла деталі про влучання

Вночі проти суботи, 6 квітня, армія Російської Федерації влаштували нетипову атаку на Херсонську область. Сталося влучання в агропідприємство.

Про це в телемарафоні повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Цього разу дуже концентрованою атака була в напрямку Херсонщини, що не дуже типово, оскільки це прифронтова область. Розуміючи особливості пори року, ворог атакував сільськогосподарські потужності цього регіону, не даючи йому можливості відновлюватись після окупації повноцінно. Відбулося влучання в сільськогосподарське підприємство. Люди не постраждали", - розповіла Гуменюк.

Представниця ОК "Південь" наголосила на терорі росіян, які продовжують нищити цивільну інфраструктуру.

Окрім того. на території Херсонської області сили ППО знищили сім "Shahed-131/136".

Як повідомлялося, цієї ночі РФ атакувала південь України дронами і ракетами. В регіонах спрацювали сили ППО. Втім, не минулося без "прильотів" у Херсонській області та в Запоріжжі.

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