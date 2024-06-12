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РФ здійснила потужний комбінований ракетний удар по Києву: що відомо

РФ здійснила потужний комбінований ракетний удар по Києву: що відомо

Майдан Незалежності в Києві. / Фото: Associated Press

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Вночі проти середи, 12 червня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву. Атака на столицю була комбінована із застосуванням різного типу озброєння: крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 і дронів. Всі повітряні цілі ворога знищили сили ППО. 

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації. 

"Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години. За попередніми даними, в столиці минулося без постраждалих та руйнувань. 

Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються, наголосили в КМВА.

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