РФ здійснює масовану ракетно-дронову атаку: під ударом Київ та Дніпро (відео)

РФ атакує Україну балістикою

Росія в ніч проти 12 лютого обстріляла балістичними ракетами Київ та Дніпропетровщину.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворог атакує балістичними ракетами з півдня та півночі.

Моніторингові канали повідомляють, що на столицю летіло щонайменше 6 балістичних ракет «Іскандер».

Також, за інформацією моніторів, кілька ракет атакували Дніпро та Павлоград.

Мер Києва Вітали Кличко повідомив, що ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури столиці.

Крім того, повідомляється про кілька груп ударних безпілотників у напрямку столиці та Дніпра.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 12 лютого пролунала низка вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 12 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.