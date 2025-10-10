РФ здійснила масовану атаку на енергооб'єкти: які області залишилися без світла і де діють графіки

Відключення світла. / © ТСН

Реклама

Цієї ночі агресорка Російська Федерація здійснила масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетики у різних областях України. Сталися відключення світла. Енергетики вдаються до аварійних графіків вимкнень.

Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.

“Знеструмлена значна кількість споживачів у місті Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях”, - йдеться у повідомленні.

Реклама

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у цих регіонах застосовані аварійні відключення світла. Обмеження скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

“Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання”, - наголосили у НЕК.