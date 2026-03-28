РФ здійснила масований удар по одному з міст: є "прильоти", загинули люди

Рятувальник. / © Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У суботу, 28 березня, армія Російської Федерації масовано атакувала безпілотниками Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Кількість загиблих зросла.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг. Знову масована шахедна атака. Вибухи. Ворог атакує північну частину міста», — наголосив чиновник.

Реклама

Деталі атаки на Кривий Ріг

За даними влади, об’єктом масованої атаки стало промислове підприємство. Наразі на місці «прильотів» триває аварійно-рятувальна операція.

Керівник ОВА Олександр Ганжа додав, що пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. Виникла пожежа.

Що відомо про жертв атаки

Спочатку влада інформувала про одного загиблого. Згодом очільник ОВА уточнив, що кількість жертв зросла.

«Двоє чоловіків загинули, двоє дістали поранень», — поінформував Ганжа.

Реклама

Зауважимо, від опівночі у Кривому Розі двічі оголошували повітряну тривогу. Остання тривала майже годину: 05:22 — 06:14.

Нагадаємо, лише протягом минулої доби, 27 березня, РФ двічі атакувала Кривий Ріг. Вночі росіяни вдарили по інфраструктурі. На місці удару виникла пожежа. Минулося без постраждалих.

Вже ввечері у місті стався ще один «приліт». Було атаковано об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури. Зафіксовано також влучання у житловому секторі.