РФ здійснила наймасованіший удар по Дрогобичу: що відомо про наслідки понад 20 "прильотів"

Рятувальники / © Associated Press

Реклама

Минулої ночі, 29 червня, російські війська здійснили наймасованішу ракетно-дронову атаку на Дрогобич у Львівській області за період повномасштабної війни. Минулося без потерпілих місцевих мешканців.

Про це повідомили у пресслужбі Дрогобицької міськради.

На території міста один із промислових об'єктів був уражений 21 засобом повітряного нападу. Внаслідок потужного обстрілу утворилося шість осередків займання.

Реклама

Окрім того, внаслідок атаки постраждали житлові приміщення - вибито понад 50 вікон у шести багатоквартирних будинках. Зокрема, атака спричинила знеструмлення частини міста.

До ліквідації наслідків було залучено до 250 одиниць особового складу ДСНС, 47 одиниць спеціалізованої техніки з різних регіонів та 150 представників правоохоронних органів.

Як повідомлялося, після атаки в повітрі в Дрогобичі зафіксували перевищення небезпечних речовин. Хоч загрози життю немає, мешканців просили вчора залишатися вдома та уникати фізичних навантажень.

Нагадаємо, вночі проти 29 червня сталася найбільша атака Росії по Україні за всю війну. Загалом було застосовано 537 засобів повітряного нападу. Через “прильоти” сталися руйнування на Львівщині, Полтавщині, Черкащині, у Миколаєві та Запоріжжі.

Реклама

Зауважимо, що Росія атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Окупанти били по критичній інфраструктурі області.

Дата публікації 14:56, 28.06.25 Кількість переглядів 135 Бомба-ракета вперше вибухнула у передмісті Дніпра! Перший коментар Ігната!