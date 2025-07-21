РФ здійснила найбільший удар по Івано-Франківську: влада повідомила перші деталі

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Вночі проти 21 липня Івано-Франківськ зазнав комбінованого російського удару ракет і “Шахедів”.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

З його слів, щонайменше у трьох селах громади пошкодження інфраструктури. В одному населениз пунктів є постраждалі. Однак кількість травмованих Мерцінків не назвав.

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“На жаль, ударів було дуже багато. Дякуємо ППО. Всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська. Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення”, - наголосив міський голова.