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РФ здійснила найбільший удар по Івано-Франківську: влада повідомила перші деталі
Вночі проти 21 липня Івано-Франківськ зазнав комбінованого російського удару ракет і “Шахедів”.
Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.
З його слів, щонайменше у трьох селах громади пошкодження інфраструктури. В одному населениз пунктів є постраждалі. Однак кількість травмованих Мерцінків не назвав.
“На жаль, ударів було дуже багато. Дякуємо ППО. Всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська. Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення”, - наголосив міський голова.