РФ здійснила найбільший удар по Рівненщині за час війни: деталі від влади

Рятувальники. / © ДСНС

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Уночі проти 9 червня Рівненська область зазнала наймасштабнішої атаки за час повномасштабної війни.

Про це заявив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, повідомляє “Суспільне”.

"Ворог атакував область десятками повітряних цілей. Завдяки відмінній роботі ППО наслідки вдалось мінімізувати. Зокрема, об'єкти критичної інфраструктури області працюють у штатному режимі", - наголосив чиновник.

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З його слів, незначні ушкодження отримав об'єкт цивільної інфраструктури.

Окрім того, відомо про одного потерпілого. У жителя Рівненського району була поранена рука. Він перебуває на лікуванні.

Атака на Рівненщину

Вночі проти 9 червня Росія масовано атакувала Рівненщину - місто Дубно. Ворог застосував аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу «Кинджал» та кілька десятків ударних БпЛА, а також Х-101.

Місцева влада повідомила, що вночі РФ здійснила потужну атаку на Рівненщину. За попередніми даними, була поранена одна цивільна особа.

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Втім, вже зранку в Рівному знову сталися вибухи. Під час тривоги ПС попереджали про ракети у напрямку області. Моніторингові канали писали про пуски двох “Кинджалів”.

Дата публікації 19:51, 07.06.25 Кількість переглядів 56 Удар КАБами по Харкову: загинула жінка, є поранені