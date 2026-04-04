РФ здійснила подвійний удар на об'єкти “Нафтогазу”: спалахнула пожежа

Удар по об'єкту / © Нафтогаз України

Російські війська завдали подвійного удару по інфраструктурі «Нафтогазу» на Полтавщині. Виникла пожежа.

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький.

«Ударів завдали дронами. Внаслідок обстрілів сталася пожежа. Через деякий час відбулася повторна атака», — наголосив він.

На місці події працюють екстрені служби, пожежу оперативно ліквідовують. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

«Росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову та енергетичну інфраструктуру. Від початку року ворог уже понад 40 разів атакував об’єкти Групи Нафтогаз», — наголосив він.

Війна в Україні — РФ атакує газову інфраструктуру

Російські війська продовжують системно атакувати об’єкти Групи «Нафтогаз». Нещодавно під удар дронів потрапили виробничі активи на Сумщині. Внаслідок обстрілів фіксуються пошкодження інфраструктури, що забезпечує видобуток і постачання газу. У компанії наголошують, що такі атаки є цілеспрямованими і мають на меті зруйнувати енергетичну систему України.

Російські війська третю добу поспіль атакують об’єкти «Нафтогазу» на Полтавщині, завдаючи ударів дронами по газовидобувній інфраструктурі. Під час однієї з атак загинув 55-річний працівник підприємства — це вже друга жертва серед співробітників за тиждень. Удари спричинили пошкодження виробничих об’єктів, зупинку обладнання та перебої з газопостачанням для тисяч споживачів. На місцях влучань працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілів.