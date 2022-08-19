РФ зі своєї території весь день обстрілювала Сумщину: зафіксовано близько 100 прильотів

За добу росіяни 7 разів обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад.
У Сумській області протягом 18 серпня зафіксовано близько 100 ворожих прильотів.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Так, за добу росіяни 7 разів обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад.
На щастя, обійшлося без жертв. Але є руйнування.
Білопільську громаду вранці ворог обстріляв з території РФ зі ствольної артилерії − 15 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено нежилий будинок та приміщення школи.
О 19.55 почався мінометний обстріл − 10 прильотів. О 20.00 почався артобстріл − 20 прильотів.
У Краснопільській громаді в обід росіяни відкрили вогонь з міномету – 7 прильотів.
У Миропільській громаді вдень зафіксували обстріл з 120 мм міномету − 15 прильотів. Він продовжився о 17.30. Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Раніше повідомлялося, що Сумщина – найбільш замінована зі звільнених територій України: мінами всипана вся прикордонна смуга у 20 км.
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