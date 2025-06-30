РФ зібрала в районі Сум 50 тис. військових, ЗСУ поступаються у кількості: WSJ про серйозну загрозу

Наступ на Суми. / © ТСН

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Армія РФ перетнула кордон Курської та Сумської областей та просувається до Сум, перебуваючи за 20 кілометрів міста. Обласний цент став новою метою Кремля.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Видання з посиланням на українських військових пише про те, що агресорка Росія зосередила в цьому районі 50 тисяч солдат. Зазначається, що їхня чисельність перевершує українські сили “приблизно в три рази". Кремль використовує свою перевагу в живій силі, йдеться у статті.

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WSJ зазначає, що протягом останнього року лінія фронту зросла на понад 100 миль (150 км), і тепер простягається більш ніж на 750 миль (1200 км) від північного сходу до півдня.

"Росіяни промацують різні точки по всій лінії, а потім наступають з повною силою, коли знаходять вразливе місце, як вони зробили в Сумській області минулого місяця. Це змушує українських командирів грати у "вдар крота", посилаючи елітні підрозділи, щоб допомогти закрити проломи", - йдеться у матеріалі Wall Street Journal.

Зазначається, що на початку червня Україна направила елітні підрозділи з управління військової розвідки, щоб допомогти стабілізувати ситуацію. Відтоді просування російських військ у Сумській здебільшого зупинено, і - що головне - українські війська відвоювали частину території. Однак це нелегке завдання для ЗСУ, які майже скрізь на фронті поступаються за чисельністю.

"Їхня (РФ - Ред.) чисельність - велика проблема для нас, хоча й не достатня, щоб нас розгромити. Ворог втрачає від 300 до 400 осіб на день по всьому регіону. Але вони можуть впоратися з такими втратами, вони продовжують привозити резерви", - розповів командир підрозділу "Химера".

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За інформацією WSJ, утримання Сумської області обходиться більшими людськими жертвами, ніж необхідно.

"Протягом півроку, поки Україна утримувала територію в Курській області Росії, солдати, які воювали там, вважали, що військові готуватимуть міцні оборонні позиції на українському боці кордону. Замість цього, після хаотичного і дорогого відступу з Курська, вони виявили застарілі окопи, не захищені від дронів. У деяких випадках солдати тепер риють окопи на своїх позиціях під обстрілом дронів", - пише американська газета.

Окрім того, українські бійці також скаржилися, що райони, якими зараз просувається окупаційна армія, не були заміновані.

"Начебто вони готувалися до танкових колон, а не до поля бою, де щодня завдають ударів десятки дронів. Кожен день, коли позиція не готова, - це день, коли хтось може не повернутися”, - розповів один із командирів піхоти Кирило, який воював на Курщині.

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Нагадаємо, кілька днів тому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові успішно зупинили просування російської армії у прикордонних районах Сумської області. Лінію фронту, наголосив він, вдалось стабілізувати.

Втім, військовий оглядач Денис Попович наголошує, що загроза для Сум і області не минула. Росіяни можуть перекинути підкріплення і відновити наступ, наголошує експерт.

Зауважимо, молодший сержант Станіслав Бунятов “Осман” заявляв про те, що росіяни просуваються через слабку бригаду на Сумщині. Одна зі 15 бригад, яка нещодавно зайшла на цей напрямок, каже він, має низький рівень боєздатності, взаємодії між батальйонами та загальної підготовки.

Дата публікації 21:03, 22.06.25 Кількість переглядів 79 Насипають ворога підсилюючи одне одного! Новий етап війни показав Цаплієнко на передовій