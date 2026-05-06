РФ зірвала режим тиші: у Міноборони пояснили, що буде з «перемир’ям» Путіна 9 Травня

Володимир Путін. / © ТСН.ua

Армія агресорки Росії своїми атаками порушила режим тиші, запропонований Україною від 00:00 6 травня. «Перемир’я» до 9 травня фактично зірване.

Про це заявив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

«Росіяни порушили режим тиші та здійснили низку атак на Україну. Ці дії агресора нівелюють оголошене Путіним „перемир’я“ на 9 травня», — наголосив він.

Зокрема, Стерненко акцентував на тому, що вночі та зранку окупаційне військо здійснило удари по кількох областях України. Так, у Запорізькій області під прицілом опинився об’єкт промислової інфраструктури, а у Харкові — звичайні житлові будинки, Херсон атакували КАБом, а Кривий Ріг — БпЛА.

Режим тиші та «перемир’я» — що відомо

Ввечері 4 травня російське Міноборони заявило, що Володимир Путін оголосив «перемир’я» на 8 і 9 травня «на честь святкування Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні». Мовляв, Кремль розраховує, що «українська сторона наслідуватиме їхній приклад». Інакше — пригрозили «ударом у відповідь по центру Києва».

Свою чергою, того ж вечора український президент Володимир Зеленський заявив, що Київ не отримав офіційного звернення від Москви щодо так званого «перемир’я» диктора Путіна та «модальності припинення бойових дій». Водночас, наголосив він, Україна оголошує режим тиші вже від 00:00 6 травня.

