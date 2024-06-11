РФ зменшила кількість ударів по Харкову: у мерії назвали причини

Втім, атаки на місто тривають.

Армія Російської Федерації зменшила кількість обстрілів Харкова. У цьому допомогли удари української армії по позиціях запуску ракет на території країни-агресорки.

Про це заявив мер Харкова Ігоря Терехов, повідомляє Reuters.

З його слів, ракетні удари та атаки безпілотників тривають. Втім, вдалося встановити відносний "спокій".

"Це допомогло". Тому, м ожливо, в Харкові є цей період затишшя останні пару тижнів. Немає великих страйків, як це було, наприклад, у травні", - наголосив міський голова, відповідаючи на запитання, чи полегшила ситуацію в місті можливість завдавати удари всередині Росії.

Також мер Харкова також наголосив на важливості отримання Україною додаткових багатофункціональних систем ППО.

Нагадаємо, раніше очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявляв: незважаючи на потужні удари по місту, масової евакуації з міста не буде. Це РФ, наголошує він, прагне залякати харків'ян і змусити виїжджати людей з міста та області.

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