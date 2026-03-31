РФ змінює тактику атак і модернізує дрони: Ігнат повідомив про виклики для ППО України

ППО збила 267 із 289 БпЛА — Ігнат / © tsn.ua

Російські війська намагаються змінювати тактику застосування ударних безпілотників і модернізують їх, однак українська протиповітряна оборона продовжує демонструвати високі результати.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Ми-Україна«.

За його словами, під час останньої масованої атаки ворог застосував 289 дронів, переважно «Шахеди».

«Станом на 9:00 було знищено 267 безпілотників. Але атака ще тривала. Українська ППО традиційно демонструє високі показники», — зазначив Ігнат.

Росія змінює тактику дронових атак

Ігнат підкреслив, що Росія намагається вдосконалювати свої безпілотники та змінювати підходи до їх застосування, однак значну частину цілей вдається знищувати або подавляти.

Зокрема, ефективно працюють не лише засоби ураження, а й системи радіоелектронної боротьби, які допомагають нейтралізувати дрони ще до досягнення цілей.

Попри спроби ворога прорвати українську оборону, більшість повітряних цілей не досягає запланованих об’єктів.

Нагадаємо, РФ продовжує атакувати об’єкти енергоінфраструктури України.

Станом на ранок 31 березня зафіксовано нові відключення електроенергії у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях.