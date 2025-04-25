РФ змінила стратегію ударів по Україні: експерт розповів про смертоносну тактику росіян

Атака на Київ 24 квітня. / © Associated Press

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Військові РФ змінили стратегію ударів по Україні. Раніше росіяни била дронами і ракетами по логістиці та енергетичних об’єктах, а зараз атакують житлові райони міст.

Про це заявив військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він наголосив, що насамперед змінилася тактика атак РФ із застосуванням ударних дронів. Зараз такі атаки мають «ройовий характер» — зосереджується від 10 і більше БпЛА.

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«І зі стелі у 2-2,5 тис. км поза зоною досяжності українських мобільних груп дрони різко починають пікірувати саме по житлових мікрорайонах українських міст, зводячи нанівець можливості української системи ППО», — пояснив експерт.

Крім того, противник часто використовує тактику подвійних ударів — спочатку атакуються цивільні обʼєкти з максимальною кількістю жертв серед мирних українців. Коли до ліквідації наслідків удару стають рятувальники та медики, РФ завдає нового удару.

«Це тактика терористів. Тактика, яка повинна, на думку росіян, створити максимальну кількість жертв не тільки серед мирного населення, але й, відповідно, серед медиків, працівників ДСНС та інших служб, які залучені в нейтралізації російських атак», — додав Дмитро Снєгирьов.

Як повідомлялося, вночі 24 квітня Росія вдарила по Києву північнокорейськими ракетами. Росіяни удосконалили KN-23 для досягнення більшої точності та надійності.

Дата публікації 16:30, 24.04.25 Кількість переглядів 63 Київ у жалобі! Велике горе! Зеленський терміново повертається до України!