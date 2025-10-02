РФ "вибиває" енергетику вздовж кордону: чи буде світло у Чернігові і Сумах

Експерт про наслідки ударів РФ і критичну потребу в резервному живленні / © pixabay.com

Російські війська завдають ударів по регіональних енергетичних об’єктах уздовж фронту та кордону з РФ.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає «Київ 24».

Він попередив, що в зоні максимального ризику знаходиться смуга, яка має приблизно сто кілометрів завширшки вздовж кордонів і вздовж лінії бойового зіткнення. Саме там росіяни зосередили удари по регіональних підстанціях, які не мають достатнього захисту.

«Ці регіони знаходяться в максимально ризикованій зоні. За останній місяць видно, що росіяни змінили тактику ударів. Вони не намагаються, майже не намагаються атакувати об’єкти такого національного масштабу, які краще захищені, які краще готові до таких атак. Вони переключилися на регіональні об’єкти, здебільшого це незахищені підстанції регіональних мереж», — пояснив експерт.

На його думку, росіяни хочуть «дуже ускладнити життя» в конкретних регіонах цієї смуги вздовж лінії бойового зіткнення.

«І, безумовно, це проблема. Буду відвертим: те, що я бачу в новинах про Чернігів, для мене прямо каже, що міська влада Чернігова недопрацювала. Тому що і котельні, і насосні станції мали бути забезпечені резервним живленням. І якщо в них нема розуміння, що робити, їм треба розпитувати колег з Харкова. Їм треба розпитувати колег з Миколаєва, з інших міст, які постійно під ударами і вже добре знають, яким чином забезпечити резервне живлення. Бо, ну, для людей це, безумовно, дуже неприємна ситуація», — підсумував Харченко.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 жовтня, Ніжин на Чернігівщині залишився повністю без світла.

Вчора, 1 жовтня, місто Славутич та частина Чернігівщини були знеструмлені через атаку РФ. Через обстріл електропідстанції у Славутичі спричинив критичні стрибки напруги в мережі. Внаслідок цього ЧАЕС опинилася у блекауті, який тривав понад три години.