ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

РФ змінила тактику і б'є по Україні вдень: експерт пояснив, чому такі атаки більш небезпечні

Безперервні атаки РФ виснажують сили ППО. Після нічних обстрілів захисники неба змушені відбивати денні удари без відпочинку.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Повітряна тривога / © ТСН.ua

Безперервні удари російських військ по Україні суттєво виснажують сили протиповітряної оборони та знижують їхню ефективність під час наступних атак.

Про це сказав президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан в ефірі «Київ 24».

За його словами, після інтенсивних нічних обстрілів ті самі розрахунки ППО змушені одразу заступати на бойове чергування вдень. Відсутність достатнього резерву для мобільних вогневих груп призводить до фізичного виснаження військових і підвищує ризики під час нових ударів.

«Лави запасних фактично немає, тому після нічної роботи ці ж люди продовжують відбивати атаки вдень», — пояснив Хазан.

Він наголосив, що українська система протиповітряної оборони вже працює на межі своїх можливостей. За умов постійних комбінованих атак без поповнення ресурсів і особового складу утримувати високий рівень захисту стає дедалі складніше.

Росія б’є без пауз

На цьому тлі російські війська почали застосовувати нову тактику — масовані удари дронами типу Shahed у денний час. Зокрема, нещодавно Київ зазнав такої атаки, що є нетиповим для попередніх хвиль обстрілів, які зазвичай відбувалися вночі.

Українські експерти попереджають, що поєднання нічних і денних атак може бути спрямоване саме на виснаження ППО та зниження її ефективності в довгостроковій перспективі.

Дата публікації
Кількість переглядів
176
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie