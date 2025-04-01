РФ змінила тактику повітряних ударів: експерт назвав небезпеку

Ракетний удар. / © ТСН.ua

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Агресорка Російська Федерація змінила тактику повітряних ударів по Україні. Втім, ворог зосередив свою увагу на більш жорсткому тиску.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов інтерв'ю "Фокусу".

"Мета - примусити Україну до швидкої капітуляції на умовах РФ. Уже навіть Дональд Трамп почав говорити, що Росія не хоче йти на переговори без попередніх умов. Це свідчить про політичний тиск, а не про знищення наших систем ППО чи інших елементів оборони", - пояснив він.

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Жданова вважає, що РФ обирає свої цілі випадковим чином, не використовуючи чіткої системи, - все залежить від ситуації та умов. Крім того, росіяни не полишають спроб перевантажити українську ППО

"Росія підвищила висоту польоту "Шахедів" за різними даними від 3 до 5 км. Українські системи ППО мають обмежену висоту: ЗУ-23-2 - до 3 км, а сучасні системи типу "Гепард" - до 4 км. Через це навіть ППО типу Patriot не встигають ефективно реагувати на атаки з такої висоти", - пояснив військовий екперт.

Коментуючи удари по Харкову, Житомиру, Дніпру, Одесі та Кропивницькому, Жданов наголосив: навіть наявність певних технологій, систем РЕБ, ефективність цих засобів значно знизилась, оскільки РФ встановила кілька антен для управління "Шахедами", що ускладнює їхнє перехоплення.

"Якщо одна антена глушиться РЕБом, то вмикається інша і він летить далі", - додав він.

Нагадаємо, за інформацією BILD, росіяни застосовують нову смертоносну тактику ударів дронами. Безпілотники-вбивці завдають величезної шкоди та спричиняють пожежі у містах.