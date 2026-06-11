РФ змінила ціль наступу на Донбасі і пре на ще одне місто: аналітики попередили про загрозу

Костянтинівка / © Associated Press

Реклама

Російська окупаційна армія зосередила значні сили на захопленні Костянтинівки, перетворивши місто на головний напрямок своєї наступальної кампанії в Донецькій області. Ворог тисне одразу з кількох флангів, руйнуючи населений пункт і намагаючись прорвати українську оборону.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Згідно з даними українського військового спостерігача Костянтина Машовця від 10 червня, штурм Костянтинівки ведуть дві великі тактичні групи противника — «Бахмут» і «Дзержинськ» (Торецьк). Наразі їхні передові підрозділи перебувають приблизно за два кілометри один від одного.

Реклама

Тактична група «Бахмут» просунулася від Ступочок через Новодмитрівку, захопивши її південну частину. Російські сили увійшли в північно-східну частину Костянтинівки і просунулися вздовж траси Т-0504 Покровськ — Бахмут до залізничної станції.

Тактична група «Дзержинськ» просунулася з боку Іллінівки, охопивши райони від північно-західної до південно-західної околиці міста. За оцінками спостерігачів, цій групі вдалося домогтися тактичного прориву в західній частині Костянтинівки.

Саму залізничну станцію «Костянтинівка» російським військам захопити не вдалося. Крім того, українські сили успішно зачистили Довгу Блаку на південному заході від міста від російських диверсійно-розвідувальних груп.

Бої за Костянтинівку — останні новини

Ситуація в Костянтинівці на Донеччині набула критичного характеру — місто залишається однією з найгарячіших точок фронту.

Реклама

На Костянтинівському напрямку армія РФ продовжує реалізовувати план захоплення та ліквідації Костянтинівського району оборони ЗСУ. Наразі ворог досить близький до успішного його завершення, повідомляє військовий оглядач Костянтин Машовець.

За його словами, поточна ситуація на цьому напрямку характеризується значною активізацією противника, який майже досяг масштабного прориву передових піхотних груп у межі Костянтинівки одночасно на кількох ділянках і напрямках.

Противник діє силами двох тактичних груп — «Дзержинськ» і «Бахмут», основою яких є 8-а загальновійськова армія та 3-й армійський корпус угруповання «Юг». Окупанти намагаються захопити Костянтинівку та прилеглу місцевість, поступово розширюючи зону контролю навколо міста. Згідно з даними аналітиків Deep State, вони активно просуваються на південь від Іллінівки.

Новини партнерів