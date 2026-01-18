РФ змінила цілі в енергосистемі України: експерт про новий підступний план ворога

Терор великих міст: РФ змінила стратегію ударів по енергосистемі

Росія відмовилася від просто хаотичних обстрілів української енергосистеми на користь більш продуманої та підступної схеми.

Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, передає «Еспресо».

«Росіяни намагались розділити енергетичну систему України, розділити між правим та лівим берегом Дніпра. Я говорив про це в жовтні. Цю ціль вони намагались досягти ще до Нового року, щоб вийти на переговорний трек з сильної позиції. Їм не вдалось цього зробити й вже не вдасться. Відтак, вони змінили стратегію ударів по нашій енергетиці», — каже аналітик.

За його спостереженнями, тепер росіяни почали концентрувати удари по енергетиці великих міст. Зокрема, йдеться про Одеса, Київ, Дніпро, Харків і т.д. Омельченко припустив, що росіяни вважають, що якщо Київ та інші міста залишиться без електроенергії й теплопостачання, то РФ значно посилить свої переговорні позиції.

Таку ж стратегію росіяни використовують для ударів по газовидобувній галузі.

«Вони переконані, що таким чином можуть пошкодити мережу теплозабезпечення в регіонах. Втім, нічого цього не сталось. Не змогли росіяни вибити достатньої кількості газовидобутку, а те що вибили, Україна змогла замістити за рахунок імпорту», — додав він.

Нагадаємо, що у Києві без теплопостачання станом на 18 січня залишаються 36 житлових будинків із майже 6000, які зазнали перебоїв після російської атаки 9 січня.

Раніше новий глава Міненерго Шмигаль заявив, що в Україні не залишилося жодної цілої електростанції.