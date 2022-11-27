РФ значно виснажила свій арсенал високоточних ракет, тому все частіше використовує приманки для обману ППО - ISW

Росія вже не має достатньої кількості ракет, тому йде на всілякі хитрощі, аби обманути сили ППО.

Російські війська, ймовірно, використовують інертні крилаті ракети Х-55 у своїй кампанії масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. Це все більше підкреслює виснаження арсеналу високоточної зброї російської армії.

Про це у своєму щоденному звіті розповідають аналітики амерканського Інстиуту вивчення війни (ISW).

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Міністерство оборони Великої Британії 26 листопада повідомило, що Росія, ймовірно, зніме ядерні боєголовки sз застарілих ракет Х-55 і запустить їх без боєголовок по цілях в Україні. Міноборони припустило, що російські сили, ймовірно, запускають інертні ракети як приманку для відволікання української ППО.

Раніше українські офіційні особи повідомляли, що з середини жовтня російські війська широко використовували неядерний варіант ракетної системи Х-555 для завдання ударів по критично важливій інфраструктурі України.

"Ймовірне використання російськими військовими більш стратегічної системи озброєння в ролі приманки для української ППО підтверджує попередні повідомлення ISW про те, що російські військові значно виснажили свій арсенал високоточних ракет. Використання більшої кількості систем стратегічної зброї для підтримки кампанії проти української інфраструктури свідчить про те, що російські військові дуже віддані ударній кампанії та все ще помилково вважають, що вона може створити стратегічно значний ефект завдяки цій кампанії", - йдеться в звіті Інституту.

Нагадаємо, що незважаючи на запроваджені Заходом санкції, РФ все ще може виготовляти ракети та посилює їхнє виробництво. За даними розвідки, Росія здатна виготовляти близько 180 ракет на рік.

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