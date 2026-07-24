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РФ знала, куди бити: спливли нові подробиці удару по виставці на Київщині
Стало відомо, як Росія дізналася про оборонну виставку на Київщині.
Російські військові змогли отримати дані про проведення оборонної виставки на Київщині та встановити її точні координати, хоча організатори не розголошували адресу учасникам заздалегідь.
Про це в етері телеканалу «Київ24» повідомив СЕО Ради зброярів Ігор Федірко.
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За його словами, Рада зброярів знала про захід і отримувала запрошення, проте не брала участі в його організації.
«Ми не були і не є співорганізаторами чи організаторами цієї події. Як одна з найбільших асоціацій в Україні, ми знали про її проведення, адже також отримували індивідуальне запрошення. У ньому не було зазначено точної локації, але, на жаль, наш противник отримав координати та майже всі дані щодо заходу», — зазначив Ігор Федірко.
Очільник Ради зброярів підкреслив, що в Україні діють чіткі безпекові рекомендації для проведення публічних подій у сфері ОПК. Зокрема, близько місяця тому Служба безпеки України надсилала профільним організаціям і виробникам чергове звернення з закликом посилити заходи безпеки через високу увагу ворога до оборонного сектору.
За словами Федірка, ці правила мають рекомендаційний характер. Зазвичай організатори їх дотримуються: забезпечують укриття, розосереджують людей, контролюють вхід і вихід, а точну адресу повідомляють лише зареєстрованим учасникам за 2–3 години до початку. Водночас він зазначив, що оцінювати організацію цього заходу ще зарано, адже наразі триває слідство і треба дочекатися його офіційних результатів.
Для чого проводять такі заходи?
Пояснюючи, навіщо проводити такі виставки під час війни, керівник Ради зброярів зазначив, що вони необхідні для спілкування. Зараз в Україні понад тисячу виробників зброї та техніки, і більшість із них не має безпосереднього виходу на Міноборони, військових чи покупців.
За словами Ігоря Федірка, на фронт потрапляє далеко не весь асортимент зброї, що виготовляється в Україні. Саме на подібних виставках, форумах та круглих столах виробники можуть особисто зустрітися з військовими та представниками силових структур.
Він додав, що такі заходи відбуваються регулярно — лише за останні пів року представники Ради відвідали понад сотню подій в Україні та за кордоном. Ігор Федірко підкреслив, що будь-яка подія оборонної галузі зараз перебуває під підвищеною загрозою.
«Вони відбуваються постійно, як за кордоном, так і в Україні. Але, як ми бачимо, що для атаки був вибраний саме цей захід. Через це ми шкодуємо зараз і бачимо, що наші колеги постраждали. І знову ж таки це виробники, яких я знаю майже всіх», — зазначив Ігор Федірко.
Атака РФ на Київщині — останні новини
Нагадаємо, вдень 24 липня російська армія вдарила по полігону на Київщині. Там проходила виставка озброєння. За попередніми даними, щонайменше 10 людей загинули, близько 100 — поранені.
У Генштабі заявили, що обстріляний комплекс на Київщині не належить Силам оборони.
А Юрій Ігнат додав, що в Київській області удар припав на приватний спорткомплекс, який не пов’язаний із ЗСУ.