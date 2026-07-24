РФ знала, куди бити: спливли нові подробиці удару по виставці на Київщині

Ракета РФ "Онікс-2"

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Російські військові змогли отримати дані про проведення оборонної виставки на Київщині та встановити її точні координати, хоча організатори не розголошували адресу учасникам заздалегідь.

Про це в етері телеканалу «Київ24» повідомив СЕО Ради зброярів Ігор Федірко.

РФ атакувала виставку на Київщині — що відомо

За його словами, Рада зброярів знала про захід і отримувала запрошення, проте не брала участі в його організації.

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«Ми не були і не є співорганізаторами чи організаторами цієї події. Як одна з найбільших асоціацій в Україні, ми знали про її проведення, адже також отримували індивідуальне запрошення. У ньому не було зазначено точної локації, але, на жаль, наш противник отримав координати та майже всі дані щодо заходу», — зазначив Ігор Федірко.

Очільник Ради зброярів підкреслив, що в Україні діють чіткі безпекові рекомендації для проведення публічних подій у сфері ОПК. Зокрема, близько місяця тому Служба безпеки України надсилала профільним організаціям і виробникам чергове звернення з закликом посилити заходи безпеки через високу увагу ворога до оборонного сектору.

За словами Федірка, ці правила мають рекомендаційний характер. Зазвичай організатори їх дотримуються: забезпечують укриття, розосереджують людей, контролюють вхід і вихід, а точну адресу повідомляють лише зареєстрованим учасникам за 2–3 години до початку. Водночас він зазначив, що оцінювати організацію цього заходу ще зарано, адже наразі триває слідство і треба дочекатися його офіційних результатів.

Для чого проводять такі заходи?

Пояснюючи, навіщо проводити такі виставки під час війни, керівник Ради зброярів зазначив, що вони необхідні для спілкування. Зараз в Україні понад тисячу виробників зброї та техніки, і більшість із них не має безпосереднього виходу на Міноборони, військових чи покупців.

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За словами Ігоря Федірка, на фронт потрапляє далеко не весь асортимент зброї, що виготовляється в Україні. Саме на подібних виставках, форумах та круглих столах виробники можуть особисто зустрітися з військовими та представниками силових структур.

Він додав, що такі заходи відбуваються регулярно — лише за останні пів року представники Ради відвідали понад сотню подій в Україні та за кордоном. Ігор Федірко підкреслив, що будь-яка подія оборонної галузі зараз перебуває під підвищеною загрозою.

«Вони відбуваються постійно, як за кордоном, так і в Україні. Але, як ми бачимо, що для атаки був вибраний саме цей захід. Через це ми шкодуємо зараз і бачимо, що наші колеги постраждали. І знову ж таки це виробники, яких я знаю майже всіх», — зазначив Ігор Федірко.

Атака РФ на Київщині — останні новини

Нагадаємо, вдень 24 липня російська армія вдарила по полігону на Київщині. Там проходила виставка озброєння. За попередніми даними, щонайменше 10 людей загинули, близько 100 — поранені.

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У Генштабі заявили, що обстріляний комплекс на Київщині не належить Силам оборони.

А Юрій Ігнат додав, що в Київській області удар припав на приватний спорткомплекс, який не пов’язаний із ЗСУ.

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