РФ знайшла нові цілі для ударів в Києві і змінює тактику атак: аналітики попередили про небезпеку для цивільних

Росія вкотре скоїла воєнний злочин проти цивільних / © Associated Press

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Росія застосувала касетні балістичні ракети для удару по історичному центру Києва. Це є новим небезпечним етапом ескалації повітряного терору.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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«Російські війська завдали удару по Києву касетними боєприпасами, щоб навмисно завдати шкоди цивільному населенню, ймовірно, в рамках ширших російських зусиль, спрямованих на відволікання уваги від нещодавніх успіхів України на полі бою та зрештою змусити Україну до капітуляції, зробивши повсякденне життя нестерпним», — йдеться у повідомленні аналітиків.

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Експерти наголошують, що касетні боєприпаси мають широку зону ураження і призначені для знищення живої сили противника або легкої технікию

«Це підкреслює намір Росії завдати максимальної шкоди та страждань цивільному населенню», — додали аналітики.

Нагадаємо, Росія вночі, 22 жовтня, навмисно обстріляла центр Києва балістичними ракетами з касетними боєголовками. Внаслідок атаки було пошкоджено історичний центр столиці в районі між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ застосувала три балістичні ракети з касетними боєголовками.

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«Ці ракети розроблені таким чином, щоб детонувати в повітрі під час наближення до цілей, поширюючи пошкодження на площі діаметром 400 метрів», — пояснив він.

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