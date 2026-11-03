РФ знайшла спосіб накопичити ще більше ракет для ударів по Україні: в ISW попередили про нову тактику атак

Росія накопичує ракети для удару / © ТСН.ua

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У жовтні 2026 року російська армія суттєво наростила інтенсивність повітряного терору проти України. Ворог знайшов спосіб, як накопичити більше ракет для масованих ударів по Україні напередодні зими. Росіяни зробили ставку на реактивні дрони та квазікрилаті ракети, аби завдавати якомога більшої шкоди та збитків цивільним.

Про це пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).

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Росіяни масовано використовують реактивні дрони та квазікрилаті ракети

Опубліковані 2 листопада дані Генштабу ЗСУ свідчать, що протягом жовтня росіяни спрямували на українські міста та села 6 473 далекобійні дрони «Shahed/Герань». ППО збила чи подавила 4 859 із них, досягнувши показника 75% збитих цілей.

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Використання Росією дронів з поршневими та реактивними двигунами у жовтні 2026

Детальніший аналіз Генштабу показує різницю у результативності: якщо поршневі моделі «Шахедів» збивали у 89% випадків, то реактивні модифікації перехоплювали рідше — приблизно у 66% атак.

Паралельно власну статистику наводять Повітряні сили ЗСУ. Згідно з їхніми щоденними звітами, за той самий жовтень зафіксовано 6 158 ворожих дронів, з яких знешкоджено 5 169 — тобто 84%. Причини такої розбіжності в цифрах офіційно не пояснюють, та варто враховувати, що Повітряні сили плюсують до загального ліку ще й апарати інших типів — зокрема «Гербера», «Італмас» та «Пародія».

Статистика збиття реактивних дронів покращилася, бо ще влітку ППО нейтралізовувала лише половину або максимум 60% такої повітряної загрози.

Упродовж літа окупанти випускали менше безпілотників. Руйнівна сила та ефективність реактивних дронів давали змогу нищити критичну, енергетичну, логістичну та транспортну інфраструктуру меншими силами.

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Скориставшись цим та тимчасовим браком ракет до ППО в України, росіяни зекономили величезну кількість як реактивних, так і поршневих дронів напередодні зими.

Повітряні цілі на реактивній тязі можуть розганятися в середньому до 600 км/год, тож стандартним українським дронам-перехоплювачам вкрай довго бракувало швидкості для їх ліквідації. Щоб переломити ситуацію, Сили оборони зробили пріоритетом внутрішнє виробництво власних реактивних перехоплювачів.

Саме цей крок, найімовірніше, і дозволив підняти відсоток збитих реактивних «Шахедів» у жовтні.

Показники перехоплення українськими дронами дальнього радіусу у жовтні 2026

Окрім дронів, росіяни почали частіше діставати зі складів квазікрилаті ракети — зокрема «Бандероль» та «Дань-Т». Якщо в липні їх застосували лише у 9 комбінованих атаках, а в серпні — у 13, то протягом вересня та жовтня зафіксовано вже 16 таких епізодів.

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Росія активізувала удари далекобійними дронами восени 2026

Ставка на реактивні дрони та квазікрилаті ракети дозволила росіянам зберегти запаси цінних крилатих і балістичних ракет для ударів по найважливіших, добре захищених та укріплених об’єктах України.

Російський ВПК продовжує випускати балістику та крилаті ракети в попередніх обсягах. Судячи з усього, ці боєприпаси накопичуються під майбутні масовані хвилі ударів. Росія хоче використати гострий дефіцит ракет до ППО в Україні тоді, коли реактивні безпілотники остаточно втратять поточну перевагу у повітрі.

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