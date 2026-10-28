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РФ зненацька атакувала Рівненщину: палало цивільне підприємство, є загиблий
Росіяни атакували підприємство на Сарненщині Рівненської області: загинув чоловік, виникла пожежа.
Увечері 28 жовтня російські війська завдали удару по цивільному підприємству на Рівненщині. Внаслідок атаки є загиблий.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
За його словами, РФ завдала удару по цивільному підприємству у Сарненському районі Рівненської області.
«На жаль, людських жертв уникнути не вдалося. Один чоловік загинув. Пожежу, що виникла, рятувальники локалізували. Усі відповідні служби працюють на місці події», — зазначив голова ОВА.
Тим часом місцеві пабліки публікують перші фото та відео після «прильоту».
Нагадаємо, що минулого тижня під час чергової ворожої атаки на Рівненську область зазнало ушкоджень ще одне цивільне підприємство, розташоване в Сарненському районі.