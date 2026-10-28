РФ зненацька атакувала Рівненщину: палало цивільне підприємство, є загиблий

РФ атакувала північ Рівненщини

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Увечері 28 жовтня російські війська завдали удару по цивільному підприємству на Рівненщині. Внаслідок атаки є загиблий.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

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За його словами, РФ завдала удару по цивільному підприємству у Сарненському районі Рівненської області.

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«На жаль, людських жертв уникнути не вдалося. Один чоловік загинув. Пожежу, що виникла, рятувальники локалізували. Усі відповідні служби працюють на місці події», — зазначив голова ОВА.

Тим часом місцеві пабліки публікують перші фото та відео після «прильоту».

Фото t.me/tipove_sarny

Відео t.me/tipove_sarny

Нагадаємо, що минулого тижня під час чергової ворожої атаки на Рівненську область зазнало ушкоджень ще одне цивільне підприємство, розташоване в Сарненському районі.

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