"РФ зневажає життя і нічого не навчилася": Зеленський відповів "історику" Путіну

Глава дежави наголосив, що Україна ніколи не хотіла війни, яка триває зараз.

Президент РФ Володимир Путін нещодавно уже вкотре видав псевдоісторичну маячню про історію України. Утім, те, що відбувається - це битва не просто між країнами чи ідеологіями.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Мережі.

"В її основі - боротьба двох сторін людської душі. Тієї, що поважає життя і сприймає інших нарівні з собою, та тієї, що поважає тільки себе, та будь-кого іншого розглядає як загрозу", - каже Зеленський.

Глава дежави наголосив, що Україна ніколи не хотіла війни, яка триває зараз, і яка "здається анахронічно недоречною в 21 столітті, нагадуючи 19 або навіть 18 століття".

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"Неспровокована та злочинна російська агресія - це відображення злої частини людської душі, яка бореться за панування, зневажає життя і нічого не навчилася з історії, хоча полюбляє про історію згадувати", - додав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін дав інтервʼю американському журналісту-пропагандисту Такеру Карлсону, в якому майже пів години розповідав вигадану "історію України", сипав звинуваченнями на адресу НАТО, заявив про готовність продовжувати війну і водночас – готовність до перемовин, а також розповів, як докоряв президенту України Володимиру Зеленському за "підтримку нацизму".

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