РФ знищила Трипільську ТЕС новими ракетами Х-69: військові вивчають, як їх збивати

Російські війська вдарили про Трипільській ТЕС, що у Київській області, 11 квітня відносно новими ракетами Х-69 - покращеною системою версії Х-59. Українські оборонці вивчають, як їм можна протидіяти.

Про це повідомив в телемарафоні речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

З його слів, це "свіжі" ракети, деталі до яких були виготовлені торік. За попередньою інформацією, Росія вже використовувала такі повітряні цілі для атак по Україні. Наразі фахівці встановлюють - яка саме була ракета та який саме був її тип.

"Росія постійно продовжує намагатися виготовляти нові ракети. Однак, усе залежить від успішності їх продукування - наскільки швидко вони зможуть забезпечувати себе різними напівпровідниками, чіпами, мікросхемами та іншим, наскільки їм буде вдаватися роздобути ці важливі деталі", - наголосив спікер ПС.

Євлаш зазначив, що Х-69 є новою ціллю для українських військових. Саме тому вони шукають способи, як їй протидіяти.

"Найімовірніше, що Patriot також зможе їй протистояти. Оскільки він боровся достатньо і з більш складними типами ракет як "Циркон" та "Кинджал", - наголосив Ілля Євлаш.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чи дійсно закінчилися ракети для Patriot та Iris-T, та що за нові ракети, якими вгатили по ТЕС?

Удар по Трипільській ТЕС

Вчорашній ракетний удар росіян повністю зруйнував Трипільську ТЕС на Київщині. Внаслідок влучань почалася масштабна пожежа в турбінному цеху. Вона забезпечувала електроенергією Київську, Черкаську та Житомирську області.

Аналітики Defense Express вчора заявили, що РФ ударила по Трипільській ТЕС найновішими Х-69. Перша згадка про їхнє використання з'явилася в лютому 2024 року, хоча поодинокі випадки були ще 2023 року.

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