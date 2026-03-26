РФ атакувала багатоповерхівку у великому обласному центрі: палають квартири, є потерпілі (фото)

Внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджено житловий будинок. Травми отримали кілька осіб.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Дніпро 26 березня.

Атака на Дніпро 26 березня. / © Олександр Ганжа

У четвер, 26 березня, РФ атакувала безпілотниками Дніпро. У місті пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Ворог атакує Дніпро. Пошкоджена багатоповерхівка. Попередньо, є постраждалі. Наслідки уточнюються», — поінформував чиновник.

У Дніпрі о 08:54 було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників, що рухалися у напрямку обласного центру. Згодом у місті пролунали перші вибухи. Місцева влада заявила про роботу сил ППО.

Пізніше керівник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що російські війська атакували центр Дніпра.

«Шахеди» — просто по цивільних будівлях, по мирних людях», — наголосив він.

Що відомо про потерпілих

За даними ОВА, станом на 10:30 щонайменше п’ятеро людей дістали поранень.

Окрім того, внаслідок атаки зайнялися квартири на другому та третьому поверхах будинку.

Атака на Дніпро 26 березня. Пошкоджена багатоповерхівка. / © Олександр Ганжа

Атака на Дніпро 26 березня. Пошкоджена багатоповерхівка. / © Олександр Ганжа

Нагадаємо, вдень 24 березня дрон РФ влетів у багатоповерхівку в Дніпрі. Під час атаки було пошкоджено 14-поверховий будинок, на кількох поверхах виникли пожежі. Окрім того, пошкоджено вісім багатоквартирних будинків і два дитсадки.

Через удар "Шахедом" по 14-поверхівці поранення отримали близько десяти мешканців. Серед них 1,5-річний хлопчик. Зокрема, літнє подружжя перебуває у лікарні в тяжкому стані.

