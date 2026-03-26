РФ атакувала багатоповерхівку у великому обласному центрі: палають квартири, є потерпілі (фото)
Внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджено житловий будинок. Травми отримали кілька осіб.
У четвер, 26 березня, РФ атакувала безпілотниками Дніпро. У місті пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
«Ворог атакує Дніпро. Пошкоджена багатоповерхівка. Попередньо, є постраждалі. Наслідки уточнюються», — поінформував чиновник.
Атака БпЛА на Дніпро
У Дніпрі о 08:54 було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників, що рухалися у напрямку обласного центру. Згодом у місті пролунали перші вибухи. Місцева влада заявила про роботу сил ППО.
Пізніше керівник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що російські війська атакували центр Дніпра.
«Шахеди» — просто по цивільних будівлях, по мирних людях», — наголосив він.
Що відомо про потерпілих
За даними ОВА, станом на 10:30 щонайменше п’ятеро людей дістали поранень.
Окрім того, внаслідок атаки зайнялися квартири на другому та третьому поверхах будинку.
Нагадаємо, вдень 24 березня дрон РФ влетів у багатоповерхівку в Дніпрі. Під час атаки було пошкоджено 14-поверховий будинок, на кількох поверхах виникли пожежі. Окрім того, пошкоджено вісім багатоквартирних будинків і два дитсадки.
Через удар "Шахедом" по 14-поверхівці поранення отримали близько десяти мешканців. Серед них 1,5-річний хлопчик. Зокрема, літнє подружжя перебуває у лікарні в тяжкому стані.