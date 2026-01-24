РФ знову атакувала енергетику: які міста були під прицілом

Росія знову атакувала українську енергетику

Цієї ночі, 24 січня російські війська знову завдали масованого удару по Україні. Основна ціль атаки — Київ та Харків.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, росіяни атакували енергетику крилатими, балістичними ракетами, а також дронами.

«Київ, Київщина, Харків, інші регіони. Намагалися енергетично відрізати Київ. В голові не вкладається, що це відбувається на очах у всього світу. Подяка ППО, енергетикам, комунальникам, воїнам і всім, хто протидіє цьому злу», — зазначив Коваленко.

Тим часом у соцмережах публікують рух «шахедів» і ракет цієї ночі.

Нагадаємо, що в ніч проти 24 січня було зафіксовано влучання у кількох районах Києва. Відомо про 1 загиблого та 4 постраждалих. Також у Харкові в ніч проти 24 січня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.