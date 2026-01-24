ТСН у соціальних мережах

РФ знову атакувала енергетику: які міста були під прицілом

Росія цієї ночі здійснила масовану атаку на Київ та Харків.

Дмитро Гулійчук
Росія знову атакувала українську енергетику

Цієї ночі, 24 січня російські війська знову завдали масованого удару по Україні. Основна ціль атаки — Київ та Харків.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, росіяни атакували енергетику крилатими, балістичними ракетами, а також дронами.

«Київ, Київщина, Харків, інші регіони. Намагалися енергетично відрізати Київ. В голові не вкладається, що це відбувається на очах у всього світу. Подяка ППО, енергетикам, комунальникам, воїнам і всім, хто протидіє цьому злу», — зазначив Коваленко.

Тим часом у соцмережах публікують рух «шахедів» і ракет цієї ночі.

Нагадаємо, що в ніч проти 24 січня було зафіксовано влучання у кількох районах Києва. Відомо про 1 загиблого та 4 постраждалих. Також у Харкові в ніч проти 24 січня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

