ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
1 хв

РФ знову атакувала газову інфраструктуру України: є пошкодження, поранений працівник

Ворог цілеспрямовано атакував підприємства, що забезпечують українців газом і теплом.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Рятувальники на місці пожежі

Рятувальники на місці пожежі / © Associated Press

Цієї ночі російські війська знову завдали удару по газовій інфраструктурі України. Це вже дев’ятий масований обстріл об’єктів енергетичної системи від початку жовтня.

Про це повідомив «Нафтогаз».

Згідно з повідомленням, ворог цілеспрямовано атакував підприємства, що забезпечують українців газом і теплом. Зафіксовано влучання та пошкодження виробничого обладнання.

Один працівник компанії отримав поранення. Він перебуває під наглядом лікарів.

Наразі на місцях ударів працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада армія Росії комбіновано атакувала критичну інфраструктуру України дронами та ракетами повітряного, наземного та морського базування. Загалом вночі по Україні запустили 45 ракет та 458 дронів різних типів. Основні напрямки удару — Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина. Зафіксовано влучання 26 ракет та 52 дронів у 25 місцях і падіння уламків на чотирьох локаціях.

Дата публікації
Кількість переглядів
267
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie